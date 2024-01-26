Контролёры будут постоянно работать в кемеровском общественном транспорте

По данным кемеровской администрации, контролёры будут постоянно проверять «зайцев», которые не оплачивают проезд. Это сотрудники УЕЗТУ, контроль-ревизионных служб транспортных предприятий, члены административной комиссии и полицейские.
«Количество контролёров будет увеличиваться. Если ранее проверки были выборочными, несколько раз в неделю, то сейчас это ежедневные мероприятия с большим охватом рейсов во всех видах общественного транспорта», — поясняют в мэрии.
Безбилетников в автобусах, троллейбусах и трамваях обнаруживают регулярно. Административное нарушение фиксирует на камеру. В отношении нарушителей на месте составляют протокол и назначают штраф, который в разы превышает стоимость проезда.
Сотрудники администрации напоминают, что оплатить проезд в общественном транспорте города можно разными методами: и наличными, и безналичными. Во многих автобусах установлены валидаторы или, если их нет, работают кондукторы. Льготы действуют только при предъявлении соответствующего документа.