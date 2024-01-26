Выжившие при крушении самолета Falcon в Афганистане прилетели в Москву

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли. Выжили пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев и медики Павел Попов и Игорь Сывороткин.
Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 263 УК). Приоритетной версией причины крушения самолета в ведомстве называли отказ двигателей. В СК добавили, что рассматриваются и другие возможные причины.