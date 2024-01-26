Выжившие при крушении самолета Falcon в Афганистане прилетели в Москву

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли. Выжили пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев и медики Павел Попов и Игорь Сывороткин.