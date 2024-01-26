В Хабаровском крае сокращается смертность населения

Как сообщили в Хабаровстате на 25 января 2024 года, в указанный период зарегистрировано родившихся 10 749, умерших 15 469, естественная убыль населения составила минус 4720. За аналогичный период 2022 года показатели были 11 336, 16 595 и минус 5259 соответственно.
В регионе значительно сократилось количество браков и увеличилось количество разводов. За январь-ноябрь 2023 года в регионе зарегистрировано 8805 браков и 6888 разводов. За аналогичный период 2022 года показатели были 10 574 и 6671 соответственно.