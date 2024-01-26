Королева оперетты: в Пресненском районе открыли мемориальную доску Татьяне Шмыге

В Москве установили мемориальную доску королеве оперетты — народной артистке СССР Татьяне Шмыге. Ее разместили на фасаде здания в Леонтьевском переулке (дом 14). Там актриса прожила 28 лет — с 1983 по 2011 год.
«В Леонтьевском переулке увековечили память Татьяны Ивановны Шмыги — единственной в истории жанра оперетты народной артистки СССР. На мемориальной доске она изображена в роли Виолетты в оперетте Имре Кальмана “Фиалка Монмартра”. Инициатором установки выступил Московский государственный академический театр оперетты», — сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Мемориальную доску изготовили из бронзы. В церемонии открытия приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, а также коллеги и друзья актрисы.
Татьяну Шмыгу называют королевой оперетты, ее можно увидеть в таких музыкальных комедиях, как «Белая акация», «Цирк зажигает огни», «Конкурс красоты», «Севастопольский вальс», «Поцелуй Чаниты». Она стала единственной в истории жанра оперетты народной артисткой СССР. Татьяна Шмыга была награждена орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.