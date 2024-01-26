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Королева оперетты: в Пресненском районе открыли мемориальную доску Татьяне Шмыге

В доме в Леонтьевском переулке артистка прожила почти 30 лет.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве установили мемориальную доску королеве оперетты — народной артистке СССР Татьяне Шмыге. Ее разместили на фасаде здания в Леонтьевском переулке (дом 14). Там актриса прожила 28 лет — с 1983 по 2011 год.

«В Леонтьевском переулке увековечили память Татьяны Ивановны Шмыги — единственной в истории жанра оперетты народной артистки СССР. На мемориальной доске она изображена в роли Виолетты в оперетте Имре Кальмана “Фиалка Монмартра”. Инициатором установки выступил Московский государственный академический театр оперетты», — сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Мемориальную доску изготовили из бронзы. В церемонии открытия приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, а также коллеги и друзья актрисы.

Татьяну Шмыгу называют королевой оперетты, ее можно увидеть в таких музыкальных комедиях, как «Белая акация», «Цирк зажигает огни», «Конкурс красоты», «Севастопольский вальс», «Поцелуй Чаниты». Она стала единственной в истории жанра оперетты народной артисткой СССР. Татьяна Шмыга была награждена орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.

искусство