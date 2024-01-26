Почему продолжаются подземные толчки в Алматы

«На городских курсах ДЧС Алматы ежегодно проводится обучение, где изучают действия при различных видах чрезвычайных ситуаций, в том числе при землетрясении. Подробная информация о пунктах приема пострадавшего населения размещена на платформе (карте) 2ГИС Алматы при вводе в поисковике приложения “пункт приема пострадавшего населения”, а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и районных акиматов города».