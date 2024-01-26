Приморье готовится к весенне-летним паводкам

«Я благодарен министерству по делам ГО и ЧС РФ за поддержку такого проекта, который позволяет не ликвидировать последствия ЧС, а предупреждать их. Тот закон, который поддержали Вячеслав Викторович Володин, Валентина Ивановна Матвиенко, депутаты Госдумы, сенаторы, минприроды РФ, дает нам возможность заходить в русла рек и чистить их, использовать грунт, вычищать тот лес, который наносится за счет подмыва берегов и всегда образует заторы, особенно в предмостовых местах, на поворотах, на отмелях, что само по себе приводит к затоплению ближайших территорий из-за особенностей рельефа», — подчеркнул Олег Кожемяко.