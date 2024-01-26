Приморье готовится к весенне-летним паводкам

«Я благодарен министерству по делам ГО и ЧС РФ за поддержку такого проекта, который позволяет не ликвидировать последствия ЧС, а предупреждать их. Тот закон, который поддержали Вячеслав Викторович Володин, Валентина Ивановна Матвиенко, депутаты Госдумы, сенаторы, минприроды РФ, дает нам возможность заходить в русла рек и чистить их, использовать грунт, вычищать тот лес, который наносится за счет подмыва берегов и всегда образует заторы, особенно в предмостовых местах, на поворотах, на отмелях, что само по себе приводит к затоплению ближайших территорий из-за особенностей рельефа», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Глава региона обратил внимание на то, что в крае не стали ждать очередных паводков, чтобы приступить к важной работе. Специализированная техника уже трудится там, где возможно. И это не только расчистка и дноуглубление, но также восстановление и строительство новых гидротехнических сооружений. Активно формируется парк спецтехники: закуплены экскаваторы, самосвалы и бульдозеры. Машины направляются в те муниципалитеты, которые наиболее пострадали от наводнений.
«Мы не стали ждать очередных весенне-летних паводков. Мы уже сейчас благодаря поддержке Юрия Петровича Трутнева, Минвостокразвития РФ закупили необходимую технику. Специализированная техника работает в Спасском районе, в Покровке Октябрьского района, отправлена группа в Уссурийск. Будет отправлена в Красноармейский район ближе к весне — там места посуровее, чтобы металл не ломать. Это даст возможность где-то поднять дамбы, где-то использовать грунт для насыпи и провести другие необходимые работы», — подчеркнул Губернатор.
Глава региона также отметил, что в целом поменялся подход к предупреждению ЧС и ликвидации их последствий, сообщает пресс-служба краевого правительства. В Приморье начало работать агентство по гидротехническим сооружениям, гидрологии и мелиорации. Его сотрудники вместе с муниципалитетами проанализируют слабые места и выработают меры по защите населенных пунктов от наводнений.