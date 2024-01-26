В новокузнецком селе после вмешательства прокуратуры заработал ФАП

Как сообщает областная прокуратура, после вмешательства правоохранителей в селе Кругленькое Новокузнецкого района восстановили работу ФАПа. Граждане на приёме прокурора сообщили, что фельдшерско-акушерский пункт работает с перебоями.
«Общее состояние ФАПа и прилегающей территории свидетельствует о длительном отсутствии медицинского персонала и иных работников, следовательно, медицинская помощь нуждающимся не оказывалась», — пишут сотрудники прокуратуры.
Выяснилось, что здание ФАПа не чистили от снега, а его ступени, крыша и пандус не соответствовали безопасным условиям: на них были ледяные навесы. Не было и графика работы.
Главврач медицинской организации получил представление, после которого работу пункта восстановили.