Как Петроград стал Ленинградом



В мемуарах Федора Шаляпина, уехавшего за два года до переименования Петрограда в свои невозвратные гастроли, остались такие строки: «Когда Петроград переименовали в Ленинград, то есть когда именем Ленина окрестили творение Петра Великого, Демьян Бедный потребовал переименовать произведения великого русского поэта Пушкина в произведения Демьяна Бедного». В своем «Дневнике москвича» Никита Окунев вспоминает такой анекдот: «Ленин прислал с того света депешу, чтобы переименование это отменили, а то, говорит, Петр Великий покоя мне не дает, бегает за мной с дубинкой и кричит: “Ты у меня город украл!”». А историк искусства и художник Александр Бенуа был убежден, что Ленин был бы против переименования города, потому что еще в начале 1920-х годов якобы заверил интеллигентов, «всполошившихся тогда уже слухами о таком переименовании … что никогда не допустит, чтобы посягнуть на имя, данное городу первым русским революционером». Позже бытовала и такая шутка: «Какие три лучших города в мире? — Петербург, Петроград и Ленинград».



Надо сказать, что после смерти Ленина в адрес ВЦИК и ЦИК СССР были отправлены тысячи ходатайств о переименованиях в честь усопшего вождя, пишет Lenta.ru. «Стало ясно, что санкционирование всех этих инициатив буквально превратит топонимический ландшафт страны в одну сплошную “лениниану”, что вызовет неизбежный хаос в деятельности органов власти и управления… это также неизбежно привело бы к девальвации ленинского имени». Поэтому 5 февраля 1924 года было принято постановление ЦИК СССР «О переименовании городов, улиц, учреждений и т. д. в связи со смертью В. И. Ульянова-Ленина» — в нем переименование именем Ленина категорически запрещалось без предварительного согласия на то Президиума ЦИК Союза СССР.



Через 65 лет, 6 сентября 1991 года, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено историческое имя — Санкт-Петербург. Тем не менее Ленинград сыграл свою роль и в жизни страны, и в жизни горожан. «Именно тогда, когда наш город назывался Ленинградом, он пережил самые страшные годы своей истории: 900 дней гитлеровской блокады. И эта трагедия придает имени “Ленинград” сакральное измерение», — отмечает историк Дмитрий Жвания.



Елена Федотова.