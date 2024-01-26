Режим повышенной готовности ввели в Усть-Куте из-за недопоставки топлива

Режим повышенной готовности ввели в Усть-Куте с 17.30 25 января. Причиной стала недопоставка твердого топлива предприятию «Усть-Кутские тепловые сети и котельные». Сейчас снижены параметры на котельных УКТиС, заявил мэр города Евгений Кокшаров в своем Telegram-канале (18+). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.