В Ростове на выходных пройдет снег с дождем

В субботу, 27 января, осадки ожидаются в первой половине дня, температура составит 0 градусов. Вечером похолодает до −1 градуса.
В воскресенье, 28 января, столбики термометров днем будут находится на отметке −1 градус. Ночью пойдет снег с дождем. Температура опустится до −2 градусов. Порывов ветра не прогнозируется.
Из-за неблагоприятной погоды 25 января в донской столице коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.
Пешеходам и автомобилистам следует соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными в плохую погоду при передвижении по городу.