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В Ростове на выходных пройдет снег с дождем

Прогноз погоды сообщили в ростовском Гидрометцентре.
Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 88% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В субботу, 27 января, осадки ожидаются в первой половине дня, температура составит 0 градусов. Вечером похолодает до −1 градуса.

В воскресенье, 28 января, столбики термометров днем будут находится на отметке −1 градус. Ночью пойдет снег с дождем. Температура опустится до −2 градусов. Порывов ветра не прогнозируется.

Из-за неблагоприятной погоды 25 января в донской столице коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Пешеходам и автомобилистам следует соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными в плохую погоду при передвижении по городу.