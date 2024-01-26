Умерла Надежда Нешатаева, старейший в Петербурге искусствовед и журналист

Надежда Нешатаева была жительницей блокадного Ленинграда. Она закончила отделение журналистики в ЛГУ, а вторым образованием стало искусствоведение. 16 лет Надежда Нешатаева отдала ленинградскому телевидению, где работала редактором передач по изобразительному искусству. А потом еще 12 лет она вела свой цикл передач «Рассказы о художниках» на радио.