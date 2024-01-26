Умерла Надежда Нешатаева, старейший в Петербурге искусствовед и журналист

В Петербурге на 90-м году жизни ушла из жизни Надежда Нешатаева, старейший в Петербурге искусствовед и журналист. Сообщение об этом 25 января появилось в телеграм-канале петербургского отделения Союза журналистов России.
— Прощание с Надеждой Борисовной Нешатаевой, как сообщают ее коллеги по Санкт-Петербургскому Союзу художников, состоится завтра, 26 января, в 11.00 в церкви Елизаветинской больницы, — говорится в сообщении.
Надежда Нешатаева была жительницей блокадного Ленинграда. Она закончила отделение журналистики в ЛГУ, а вторым образованием стало искусствоведение. 16 лет Надежда Нешатаева отдала ленинградскому телевидению, где работала редактором передач по изобразительному искусству. А потом еще 12 лет она вела свой цикл передач «Рассказы о художниках» на радио.