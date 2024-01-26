Водителей призвали пользоваться городским транспортом из-за снега в Москве

В этот день жителям столицы порекомендовали пользоваться городским транспортом, который работает в штатном режиме. Несмотря на непогоду, автобусы, электробусы и трамваи будут ходить без задержек.
— В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется раньше — около 16:00. Рекомендуем выезжать до него или отложить поездку на более позднее время, — отмечается в Telegram-канале департамента.
Также 26 января в Москве ожидается гололедица. Столбики термометров в этот день опустятся до минус трех градусов.
Кроме того, в столице до конца недели продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предупреждения — до 18:00 28 января.
Синоптики также рассказали, чего ожидать россиянам от погоды весной. По их мнению, первых два месяца можно назвать сумасшедшими с климатической точки зрения. В Москве и Санкт-Петербурге столбики термометров могут показать до минус 10 градусов.