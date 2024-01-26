«Дворцовые» взятки. Как бизнесмены в Кемерове покупали покровительство

С другой стороны, по его мнению, у кузбассовцев могут возникнуть вопросы: а чем конкретно занимался Центр? Ведь говорилось, что он нужен для эффективного управления крупнейшими спортивными объектами региона. «Каковы критерии этой эффективности? Если речь шла об общем руководстве, организации мероприятий, продаже рекламы, сдаче в аренду площадей и т. д., — понятно. А если о повышении доступности спорта для людей? Популяризация спорта без обеспечения его доступности — это как раз не очень эффективно. Журналисты уже как-то подсчитали: чтобы отдать ребёнка в школу фигурного катания, купить экипировку, нужно около 40 тысяч, полчаса в аэротрубе — 20 тыс., сёрфинг на искусственной волне — 11 тыс. Это точно не про массовую доступность», — рассуждает эксперт.