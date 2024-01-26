«Дворцовые» взятки. Как бизнесмены в Кемерове покупали покровительство

В стенах кемеровских дворцов спорта, крупнейших недавно открытых объектах, процветало взяточничество. Под подозрением находятся пятеро фигурантов. Подробнее разбирался «АиФ в Кузбассе».
Неспортивное поведение.
В Кемерове задержаны директор «Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса» Владислав Нефёдов и его заместитель Василий Чигвинцев по подозрению в получении взяток. Под крылом руководимого ими РЦСС находятся крупнейшие спортивные объекты — «Кузбасс-Арена» и ледовый дворец «Кузбасс», а также фиджитал-центр, теннисный клуб, мотокроссовая трасса, лыжный комплекс, Олимпийский парк. Директором над этим добром был назначен опытный и известный в мире спорта человек: Нефёдов — президент областной федерации кикбоксинга, который прежде руководил управлением молодёжной политики и спорта в мэрии Белова и там же — физкультурно-оздоровительным центром.
«По версии следствия, фигуранты получили от директора коммерческой организации денежное вознаграждение за обеспечение заключения договора поставки и дальнейшее покровительство по службе», — сообщили в пресс-службе областного следкома. Директора суд отправил в изолятор, его зама — под домашний арест. В суде уточнили сумму взятки — 2 млн руб.
Через несколько дней в СК рассказали, что деньги и дорогостоящее имущество в РЦСС на протяжении двух лет заносили трое бизнесменов. За «откаты» руководители спортцентра помогали предпринимателям получать госконтракты. А разжиться там было чем, ведь в этих «дворцах» проводились крупнейшие региональные мероприятия — форум «Россия — спортивная держава», «Дети Азии», «Ночь Юрия Гагарина» и др. Только за прошлый год общая сумма, потраченная РЦСС на тендеры, составила 1,5 млн руб.
Двоих бизнесменов взяли под стражу, они обвиняются в даче взяток в крупном размере, один из них — президент федерации триатлона Кузбасса Николай Ярощук. Третий фигурант — в статусе подозреваемого.
Вопросы к эффективности.
Дворцы — гордость власти и символы обновлённого Кузбасса. Как скажется этот коррупционный скандал на имидже правительства? «Арест спортивных чиновников в Кузбассе сам по себе не несёт серьёзного имиджевого урона региональной власти. Да и для обывателя связь руководителей РЦСС с главными спортивными объектами, ставшими символами меняющего свой имидж Кузбасса, не так уж и очевидна. В памяти всё равно останутся крупнейшие соревнования всероссийского уровня, которые прошли на этих площадках», — считает региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в Сибири Игорь Кузнецов.
С другой стороны, по его мнению, у кузбассовцев могут возникнуть вопросы: а чем конкретно занимался Центр? Ведь говорилось, что он нужен для эффективного управления крупнейшими спортивными объектами региона. «Каковы критерии этой эффективности? Если речь шла об общем руководстве, организации мероприятий, продаже рекламы, сдаче в аренду площадей и т. д., — понятно. А если о повышении доступности спорта для людей? Популяризация спорта без обеспечения его доступности — это как раз не очень эффективно. Журналисты уже как-то подсчитали: чтобы отдать ребёнка в школу фигурного катания, купить экипировку, нужно около 40 тысяч, полчаса в аэротрубе — 20 тыс., сёрфинг на искусственной волне — 11 тыс. Это точно не про массовую доступность», — рассуждает эксперт.
Наказание не пугает?
Максимальное наказание по статье за взяточничество — 12 лет лишения свободы. На неделе суд приговорил замглавврача новокузнецкой больницы к 8 годам колонии и 12-миллионному штрафу за взятку в 250 тыс. руб. В декабре реальный срок получил экс-начальник областного Роспотребнадзора — 6 лет тюрьмы и 2,6 млн руб. штрафа. Но, судя по снова и снова обнаруживающимся фактам взяточничества, такие наказания не пугают потенциальных мздоимцев.
«Не думаю, что по количеству и качеству коррупционных преступлений Кузбасс как-то особенно выделяется среди других регионов страны. По крайней мере в ежегодном антирейтинге Генпрокуратуры Кемеровской области в первой десятке нет. Впрочем, одних лишь статистических данных мало. Здесь нужно учитывать различные факторы, в том числе и то, что коррупционные преступления — высоколатентные (хорошо скрытые и долго остаются незамеченными. — Ред.). Универсального инструмента здесь, наверное, нет. Кроме, пожалуй, совсем радикальных мер, как, например, в Китае», — считает Игорь Кузнецов.