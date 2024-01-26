ГИБДД анонсировала масштабные рейды в Приморье

В Приморье с пятницы по воскресенье,
Руководитель управления Госавтоинспекции региона Сергей Сбродов озвучил данные по ситуации на дорогах с начала 2024 года. Так, на сегодняшний день полицейскими зарегистрировано более тысячи ДТП, в том числе 128 — с пострадавшими. 20 человек погибли, 177 травмированы, повреждено порядка двух тысяч автомобилей.
«Среди видов происшествий преобладают столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом в качестве сопутствующих возникновения аварийных ситуаций отмечается управление транспортным средством лицами, находящимисяв состоянии опьянения, а также не прошедшими соответствующего обучения», — отметил Сбродов.
Управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.