ГИБДД анонсировала масштабные рейды в Приморье

Руководитель управления Госавтоинспекции региона Сергей Сбродов озвучил данные по ситуации на дорогах с начала 2024 года. Так, на сегодняшний день полицейскими зарегистрировано более тысячи ДТП, в том числе 128 — с пострадавшими. 20 человек погибли, 177 травмированы, повреждено порядка двух тысяч автомобилей.