До окончания срока приема заявлений на ЕГЭ осталось 7 дней

Участники ЕГЭ вправе подать заявления об участии в ЕГЭ после 1 февраля только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае указанные лица подают в Государственную экзаменационную комиссию Республики Башкортостан по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2, каб. 106, заявления об участии в ЕГЭ, а также документы, подтверждающие отсутствие возможности подать заявления об участии в ЕГЭ в установленный срок.