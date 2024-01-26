До окончания срока приема заявлений на ЕГЭ осталось 7 дней

Школьникам осталось всего 7 дней для того, чтобы окончательно определить предметы, по которым они планируют сдавать экзамены.
Как пояснили в пресс-службе регионального минобразования, выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет и студенты колледжей должны подать заявление в места регистрации на сдачу экзаменов, определяемые министерством образования и науки РБ.
В заявлении необходимо перечислить предметы, по которым участники планируют сдавать ЕГЭ, при этом можно указать любое количество учебных предметов.
Заявления на ЕГЭ подаются участниками лично или их родителями (законными представителями) при предъявлении документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и доверенности.
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявлений об участии в ЕГЭ предъявляют оригинал или надлежащим образом заверенную копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ — дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или надлежащим образом заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность, а также оригинал или надлежащим образом заверенную копию рекомендаций ПМПК.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предоставляют оригиналы документов об образовании или их заверенные копии, студенты колледжей — справку из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году.
Участники ЕГЭ вправе подать заявления об участии в ЕГЭ после 1 февраля только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае указанные лица подают в Государственную экзаменационную комиссию Республики Башкортостан по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2, каб. 106, заявления об участии в ЕГЭ, а также документы, подтверждающие отсутствие возможности подать заявления об участии в ЕГЭ в установленный срок.
Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2, кабинет 106.
Справки по телефонам «Горячей линии ЕГЭ»: