Синоптики рассказали, каких неприятностей ждать от весны в Челябинской области

«При неблагоприятном развитии весеннего половодья предполагается выход воды на пойму, подтопление участков автодорог, мостов, садовых участков, отдельных жилых домов в пониженных местах», — сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды изданию «КП-Челябинск».
Высота снежного покрова к середине января оказалась выше нормы. Почва промерзла незначительно.
Толщина льда льда на реках меньше нормы на 10−30 сантиметров.
Сценарий паводка определит и погода в феврале, марте и апреле.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на Урале установили 4604 зоны подтопления и затопления, к застройке которых предъявляются особые требования.