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Синоптики рассказали, каких неприятностей ждать от весны в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января, ФедералПресс. Этой зимой на Южном Урале выпало больше нормы снега. Метеорологи спрогнозировали, чего ждать от весеннего паводка в регионе.
Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 88% 760 мм рт. ст. +15°

«При неблагоприятном развитии весеннего половодья предполагается выход воды на пойму, подтопление участков автодорог, мостов, садовых участков, отдельных жилых домов в пониженных местах», — сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды изданию «КП-Челябинск».

Высота снежного покрова к середине января оказалась выше нормы. Почва промерзла незначительно.

Толщина льда льда на реках меньше нормы на 10−30 сантиметров.

Сценарий паводка определит и погода в феврале, марте и апреле.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на Урале установили 4604 зоны подтопления и затопления, к застройке которых предъявляются особые требования.