Роскачество объяснило волгоградцам, в чем различия изделий из кожи и экокожи

По словам представителей Роскачества, в настоящее время законодательно термин «экокожа» не закреплен, однако на рынке очень много произведенных из нее изделий.
Согласно отзывам потребителей, экокожа вызывает довольно много нареканий. Люди сообщают, что она издает неприятный запах, портится после стирки и красится. Некоторые уверены, что изделия из экокожи вызывают аллергию и раздражение.
На основе открытых данных и обратной связи с потребителями, специалисты сделали вывод, что такие изделия не «дышат» и не держат тепло. То есть на улице в них холодно, а в помещении жарко. Также одежда из кожзама быстро изнашивается, легко царапается и может даже потрескаться на морозе.
При этом стоит отметить, что различить натуральную и экокожу бывает довольно сложно внешне, хотя свойства у них сильно различаются. Кожзам пластичен и негигроскопичен, значит, хорошо защитит от дождя и ветра. Натуральная же кожа плохо переносит влагу, если не обладает особой пропиткой.
Как отличить натуральную кожу от кожзама?
Специалисты советуют посмотреть на срезы, которые чаще всего бывают с изнаночной стороны. Натуральную кожу обычно соединяют без подгибов, чтобы выставить напоказ. У кожзама чаще всего делают подгибы, либо срезы его запаянные и скругленные.
У изделия из кожзама с изнаночной стороны будет, скорее всего, фактура ткани, а из натуральной — шершавая изнанка. Натуральная кожа без специальной обработки хорошо впитывает влагу, а по экокоже вода просто скатывается. При этом знаменитый ранее способ проверки огнем больше не работает — в искусственную кожу добавляют огнеупорные компоненты, которые способствуют самозатуханию.
Поэтому при покупке качественного изделия специалисты рекомендуют выбирать проверенных продавцов, которые не будут выдавать за натуральную кожу заменитель.