Роскачество объяснило волгоградцам, в чем различия изделий из кожи и экокожи

На основе открытых данных и обратной связи с потребителями, специалисты сделали вывод, что такие изделия не «дышат» и не держат тепло. То есть на улице в них холодно, а в помещении жарко. Также одежда из кожзама быстро изнашивается, легко царапается и может даже потрескаться на морозе.