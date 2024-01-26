Всем войти в сумрак: Жители двух районов Кишинева и одного пригорода в пятницу, 26 января, останутся без света — публикуем адреса

Premier Energy сообщает, что в пятницу, 26 января, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.
Ботаника
13:00 — 17:00.
бульвар Дачия 2, 4, 4/1, 6, 6А, 8, 9,
ул. Христо Ботева 2, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5 /3А, 5/4, 7/1, 7/2, 9 (частично),
ул. Христо Ботев 9/2, 9/3 (частично).
9:00 — 13:00.
ул. Албица 4−40, 11−17,
ул. Четиний 1−5, 23,
ул. Косашилор 6, 7,
ул. Декабристов 1, 2−54, 39−49,
ул. Игоря Чорбэ 1−7, 2,
ул. Юрие Бабей 1, 2, 7, 8,
ул. Мунчешть 167−261, 352−376, 382, 390, 402.
ул. Поля Горе 4−16, 7−15,
ул. Пэдурий 1/1, 3а, 5, 5А,
переулок Пэдурий 14А,
ул. Подул де Флорь 2 −6, 12,
ул. Пригорень 22а, 22/3,
ул. Симеон Мурафа 1−21, 4−22, 31−43, 32−42 (частично).
Трушены
9:30 — 17:00.
ул. 1 Май,
ул. 27 августа,
переулок 27 августа 1,
переулок 27 августа 4,
31 августа 1989,
ул. 9 мая,
ул. Александру чел Бун,
переулок Александру чел Бун,
ул. Алексея Матеевича,
переулок Алексея Матеевича,
ул. Бессарабия,
ул. Бориса Главана,
переулок Бориса Главана 1,
ул. Кишинёвская,
переулок Кишинёвский 1,
переулок Кишинёвский 2,
ул. Чиботару В.,
ул. Кодряну,
ул. Константина Стамати,
ул. Константина Стере,
ул. Дачия,
переулок Дачия,
ул. Дмитрия Кантемира,
ул. Г. Уреке,
ул. Георге Мадана,
ул. Иоана Водэ,
ул. Иона Крянгэ,
ул. Иона Солтиса,
переулок Иона Солтиса 1,
переулок Иона Солтиса 2,
ул. Юрия Гагарина,
переулок Юрия Гагарина 1,
переулок Юрия Гагарина 2,
переулок Юрия Гагарина 3,
переулок Юрия Гагарина 4,
ул. Киевская,
переулок Киевский 1,
переулок Киевский,
ул. Ливезилор,
переулок Ливезилор 1,
переулок Ливезилор 2,
переулок Ливезилор 3,
ул. Михая Эминеску,
ул. Михаила Фрунзе,
ул. Мирона Костин,
ул. Митрополита Дософтей,
ул. Прекупа,
ул. Сергея Лазо,
ул. Страшены,
ул. Штефана чел Маре,
переулок Штефана чел Маре,
ул. Тинереций,
ул. Трандафирилор,
ул. Трушень,
ул. Василе Александри,
ул. Василе Лупу,
переулок Василе Лупу,
переулок Василе Лупу 3 (частично).
Центр
9:00 — 13:00.
ул. Гренобле 257 (частично).
9:20 — 17:20.
ул. Александра Пушкина 1, 10,
ул. Алексея Матеевича 60, 69−77, 77а,
ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони 47 (частично).