Волга и Дон разлились среди морозной зимы под Волгоградом

Резкое повышение уровней Волги и Дона наблюдается в Волгоградской области. Возле станицы Новогригорьевской в Иловлинском районе уровень воды в Дону поднялся так, что река подтопила пойму.
Водомерный пост в районе этого населенного пункта показал, что уровень Дона в окрестностях станицы сейчас составляет 302 сантиметра. Пик же подъема уровня воды приходился на 15 января, тогда река поднималась до отметки 434 сантиметра. А на Волге, ниже плотины Волжской ГЭС, подъем уровня вводы зафиксирован сразу на 40 сантиметров.
Но гидрологи Росгидромета объяснили это вполне естественными природными причинами. Всему виной затор льда в районе поселка Светлый Яр. Накануне Крещения власти города Серафимовича отменяли крещенские купания все по той же причине — подъема уровня реки Дон.