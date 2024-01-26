Волга и Дон разлились среди морозной зимы под Волгоградом

Водомерный пост в районе этого населенного пункта показал, что уровень Дона в окрестностях станицы сейчас составляет 302 сантиметра. Пик же подъема уровня воды приходился на 15 января, тогда река поднималась до отметки 434 сантиметра. А на Волге, ниже плотины Волжской ГЭС, подъем уровня вводы зафиксирован сразу на 40 сантиметров.