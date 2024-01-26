Памятник первому президенту Турции открыли в Алматы

«Благодаря главам наших государств отношения между Казахстаном и Турцией вышли на новый уровень и сейчас динамично развиваются во всех сферах. Культурная связь стала золотым мостом сотрудничества между двумя братскими странами. Особая роль в этом отводится основателю современного турецкого государства, оставившему неизгладимый след в истории Турции. Реформы Ататюрка — серия политических, культурных, экономических и социальных изменений, превративших Турецкую Республику в нынешнее светское национальное государство, по сей день оказывают влияние на ее развитие», — сказала Аида Балаева.