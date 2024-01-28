В Красноярском крае впервые с апреля 2023 года замедлилась инфляция

«Тарифы на ЖКХ в 2022 году поднимали дважды — в июле и декабре. Высокий тариф удерживал индекс роста цен на коммунальные услуги в течение прошлого года и вышел на близкий к нулевому уровень в декабре. До предстоящего летнего повышения цены в сфере ЖКХ не будут оказывать существенного влияния на рост инфляции. Однако снижение предложения товаров и услуг, а также рост спроса все еще могут оставаться ключевыми проинфляционными факторами», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.