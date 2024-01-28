В Красноярском крае впервые с апреля 2023 года замедлилась инфляция

В Красноярском крае к концу 2023 года замедлилась инфляция. Она уменьшилась на 0,43 процентных пункта и составила 7,78%. Такую динамику специалисты территориального отделения Банка России по Красноярскому краю зафиксировали впервые с апреля 2023 года.
Одной из причин замедления инфляции стало отсутствие индексации тарифов на коммунальные услуги.
«Тарифы на ЖКХ в 2022 году поднимали дважды — в июле и декабре. Высокий тариф удерживал индекс роста цен на коммунальные услуги в течение прошлого года и вышел на близкий к нулевому уровень в декабре. До предстоящего летнего повышения цены в сфере ЖКХ не будут оказывать существенного влияния на рост инфляции. Однако снижение предложения товаров и услуг, а также рост спроса все еще могут оставаться ключевыми проинфляционными факторами», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
Также на снижение темпов инфляции повлияло увеличение предложения некоторых непродовольственных товаров. Например, в Красноярском крае стало больше автомобилей с пробегом. В основном, их привозили из Китая. В результате рост цен на импортные подержанные машины в годовом выражении замедлился.
Цены на продукты в среднем за год увеличились на 8,72%. Также ускорился годовой рост цен на яйца, говядину, свинину, мясо птицы и колбасные изделия. Специалисты объясняют это включением издержек на покупку импортных кормовых добавок, ветеринарных препаратов и повышением зарплат для работников производства.
Годовой темп прироста цен на услуги в декабре снизился до 9,92%. Раньше он составлял 12,53%. Увеличилось количество прямых авиарейсов из Красноярского края в другие города, что снизило спрос на полеты транзитом через Москву. Цены на билеты в декабре выросли по сравнению с ноябрем, однако не так сильно как в 2022 году.
Банк России прогнозирует, что годовая инфляция в 2024 году снизится до 4,0−4,5% и останется на этом уровне в дальнейшем. Такой исход должна обеспечить жесткая денежно-кредитная политика, которая ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.