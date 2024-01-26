В Братске начали строить школу на 1275 мест

— Подготовку начали еще осенью прошлого года. Тогда строители соорудили подпорную стену и произвели вертикальную планировку земляного полотна. Недавно приступили к разработке котлована. Планируется, что каждый день здесь будут трудиться около 350 человек, — говорит министр строительства иркутской области Александр Галкин.