В Братске начали строить школу на 1275 мест

В 26 микрорайоне Братска начали строительство новой школы на 1 275 мест. Проект одобрили в декабре 2023 года, после чего начали готовиться к работам. Об этом сообщают в правительстве региона.
На строительство выделят более двух миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов.
— Подготовку начали еще осенью прошлого года. Тогда строители соорудили подпорную стену и произвели вертикальную планировку земляного полотна. Недавно приступили к разработке котлована. Планируется, что каждый день здесь будут трудиться около 350 человек, — говорит министр строительства иркутской области Александр Галкин.
Трехэтажное здание школы будет состоять из семи блоков, площадью 29 тысяч квадратных метров. В учреждении установят бассейн, спортивные площадки, сделают несколько залов. Планируется обустроить цифровую лабораторию, в которую нужно дополнительно закупить наборы для изучения солнечной энергии и датчики содержания различных веществ в среде.