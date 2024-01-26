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В Омске сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей целый день

В субботу наряды ДПС будут останавливать водителей и проверять их на трезвость.

Госавтоинспекция Омской области в официальной группе «ВКонтакте» анонсировала рейд «Трезвость».

Наряды ДПС будут патрулировать дороги с целью выявления пьяных водителей. Рейд пройдет в форме сплошных проверок: сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили и проверять водителей на признаки алкогольного опьянения.

В госавтоинспекции Омской области напомнили об ответственности за пьяное вождение. За первичное нарушение водителю грозит лишение прав на срок т 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей. За повторное нарушение — уголовная ответственность.

ГИБДД