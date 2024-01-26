В Волгограде назвали фейком информацию о перенастройке дорожных камер

«Никакой перенастройки камер видеонаблюдения на среднюю скорость движения автомобилей в Волгоградской области в настоящее время нет и не может быть, так как проект изменений в ПДД не принят и находится в стадии разработки, — отметил общественник. — Соответственно, нет законного основания в таких штрафах и необходимости контроля за средней скоростью».