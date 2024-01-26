В выходные по всей республике ожидаются дожди и ночные морозы

В субботу в дневные часы на территорию республики ожидается вынос теплых и влажных воздушных масс с территории Туркменистана. По Узбекистану прогнозируется погода без осадков, лишь во второй половине дня в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях местами ожидается дождь. Местами по республике будет усиливаться ветер до 15−20 м/с. Температура ночью понизится до 0…-2, в отдельных районах — до −5 градусов, днем повысится до +5…+10, по северу республики ночью — −6…-11, днем — −2…+3 градуса.