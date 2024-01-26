В выходные по всей республике ожидаются дожди и ночные морозы

По данным Узгидромета, в пятницу большинство областей Узбекистана находятся под влиянием холодных воздушных масс. В первой половине дня будет наблюдаться снег, лишь по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям ожидается погода без осадков. .Дневная температура воздуха будет в пределах +2…+5 градусов, по северу республики — около −5 градусов.
В субботу в дневные часы на территорию республики ожидается вынос теплых и влажных воздушных масс с территории Туркменистана. По Узбекистану прогнозируется погода без осадков, лишь во второй половине дня в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях местами ожидается дождь. Местами по республике будет усиливаться ветер до 15−20 м/с. Температура ночью понизится до 0…-2, в отдельных районах — до −5 градусов, днем повысится до +5…+10, по северу республики ночью — −6…-11, днем — −2…+3 градуса.
В воскресенье по всей республике ожидаются дожди, по северу — снег. Температура ночью составит 0…+5, днем — +8…+13, по северу ночью — −2…-7, днем — −2…+3 градуса. Местами возможен туман. По горным районам республики в этот период временами ожидается снег, 28 января — местами сильный. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей объявлена лавинная опасность.
В первой половине пятницы в столице ожидается снег, возможен туман. Ветер западный 5−10 м/с. Температура составит +3…+5 градусов. .27 января осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью составит 0…-2, днем — +8…+10 градусов. 28 января ожидается дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с. Температура ночью составит +2…+4, днем — +9…+11 градусов.