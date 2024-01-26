Глава ГИБДД рассказал, решит ли метро дорожные проблемы Красноярска

По его словам, метро должно помочь в решении задачи по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта в Красноярске. Но в том виде, в котором метрополитен запланирован сейчас, он вряд ли спасет ситуацию.
«Все будет зависеть от развития метро. Если все закончится строительством шести станций только в центральной части города, а не пойдет в районы, сложность будет в том, что до метро еще нужно будет добраться… То есть сесть на автобус, добраться до метрополитена, потом проехать. Это дополнительные расходы», — пояснил Андрей Сиротинин.
Решить эту проблему можно будет, например, единым проездным, который позволит удешевить составную поездку. При этом глава ГИБДД отметил, что попытка ввести подобный пересадочный «абонемент» при сокращении протяженности автобусных маршрутов в городе провалилась — ею почти не пользовались.
«По нашим рекомендациям на станциях метро должны быть организованы надземные и подземные пешеходные переходы, а также перехватывающие парковки, приближенные к станциям, которые обеспечат максимальную безопасность и комфорт», — пояснил руководитель дорожной полиции.
«Госавтоинспекция направила свои рекомендации по строительству транспортных развязок в районе пересечения улиц Брянская и 2-ая Брянская, на ул. Авиаторов, а также в районе Предмостной площади и выхода на Николаевский мост. Значимым в решении вопроса пропускной способности краевого центра Госавтоинспекция считает строительство дорог-дублеров в районе улиц Калинина, Дубровинского, Караульной, 60 лет Октября, Партизана Железняка и пр. Металлургов», — пояснил Андрей Сиротинин.