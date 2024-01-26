Глава ГИБДД рассказал, решит ли метро дорожные проблемы Красноярска

«Все будет зависеть от развития метро. Если все закончится строительством шести станций только в центральной части города, а не пойдет в районы, сложность будет в том, что до метро еще нужно будет добраться… То есть сесть на автобус, добраться до метрополитена, потом проехать. Это дополнительные расходы», — пояснил Андрей Сиротинин.