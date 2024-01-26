В выходные в Хабаровском крае наступит перелом зимы

Январь прощается с Хабаровским краем холодно. Впрочем, чего мы от него ожидаем? Зима же! Однако у синоптиков на этот счет иное мнение.

В предстоящие выходные в Хабаровском крае ожидается погода без существенных осадков, ветер западный, умеренный 5−10 метров в секунду. Температурный фон ночью −21…-27, в горах местами до −38 градусов, днем от −8 до −12 в южных районах, в северных от −15…-17 градусов. В Хабаровске суббота и воскресенье также будут без осадков, ветер западный 4−9 метров в секунду. Температура ночью — 24…-26 градусов, днем −14…-15.

Несмотря на наши личные ощущения, а порой казалось, что в январе на улице слишком холодно, к концу месяца у нас — на самом деле — стало теплее.

— Были дни в январе, когда температура воздуха опускалась ниже нормы, но к концу месяца мы подошли к норме и даже оказались выше привычных январских значений на 1,5 градуса, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева, — Наблюдались стабильные температуры, завалов холода, к счастью, не происходило. Предстоящая неделя тоже будет теплее обычной. Ночью столбик термометра опустится до отметки — 18…-20 градусов, днем от −8 до −15. В понедельник прогнозируется небольшой снег, а потом вся неделя будет без осадков и без сюрпризов.

Дни становятся длиннее, ночи — короче, так что весна уже близко. В народном календаре 28 января — перелом зимы. На Руси по этому поводу говорили: «Павел день прибавил». Эта поговорка относится не только к этому дню, но и к следующему, когда вспоминают апостола Петра. В народном сознании Петр и Павел зачастую представляются нераздельной парой. Январская поговорка, что Петр и Павел дня прибавили практически повторяется с эффектом зеркального отражения июльскую, приуроченную ко дню этих святых, а день их памяти — 12 июля. Так вот тогда говорят, что они дни убавили.