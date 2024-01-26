Столбики термометров покажут до −44°С в Иркутской области в ближайшие дни

В воскресенье, 28 января, прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, ветер восточной четверти 4−9 м/с, температура ночью −23,-28°, при прояснении ожидается около −33,-38°, в Тайшетском районе, в горах Восточного Саяна и Хамар-Дабана местами до −18°, днем −10,-15°, в пониженных формах рельефа −18,-23°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах ночью за окном будет около −39,-44°, местами −30,-35°, днем −29,-34°, местами будет около −19,-24°С.