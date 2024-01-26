Столбики термометров покажут до −44°С в Иркутской области в ближайшие дни

Метеорологи прогнозируют переменную облачность, а также местами небольшой снег в Иркутской области в предстоящие выходные дни. Столбики термометров днем покажут от −34 до −5°С. Ночью температура местами может опуститься до −44°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В субботу, 27 января, будет переменная облачность, без осадков, в северных и верхнеленских районах местами ожидается небольшой снег, ветер северо-западный, северо-восточный, ночью в южных и западных районах юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Столбики термометров ночью покажут −23,-28°, при прояснении −33,-38°, днем ожидается −12,-17°, местами −22,-27°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами до −5°, на севере Катангского района ночью синоптики прогнозируют до −42°, днём до −34°С.
В воскресенье, 28 января, прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, ветер восточной четверти 4−9 м/с, температура ночью −23,-28°, при прояснении ожидается около −33,-38°, в Тайшетском районе, в горах Восточного Саяна и Хамар-Дабана местами до −18°, днем −10,-15°, в пониженных формах рельефа −18,-23°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах ночью за окном будет около −39,-44°, местами −30,-35°, днем −29,-34°, местами будет около −19,-24°С.