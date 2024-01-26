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«Не чувствую себя героем»: в Приморье девятиклассник вытащил из ледяного озера ребенка

В Находке подросток спас 11-летнего мальчика, провалившегося под лед.
Источник: Управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа

В Находке в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо ученику школы № 5. Девятиклассник Владислав Бунтин проявил смелость и спас 11-летнего мальчика, который едва не утонул. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Школьник Дима, будучи в гостях у бабушки, решил выгулять собаку. Все было хорошо ровно до того момента, пока пес не побежал к замерзшему болоту в районе Сидоренко и провалился под лед. Мальчик кинулся спасать питомца, но в итоге оказался по грудь в холодной воде. Испугавшись, он стал звать на помощь.

По счастливой случайности мимо озера проходил Владислав, который услышал отчаянный крик. Не раздумывая, он побежал к ребенку. Подросток вспомнил то, чему научился на уроках ОБЖ: он осторожно приблизился к тому месту, где находился Дима, затем лег на живот, подполз к кромке льда, а когда школьник взял его за руку, попятился назад.

Благодаря Владиславу мальчик остался жив, переохлаждение, которое он получил, оказалось небольшим, и не угрожает его здоровью.

«Я не мог поступить иначе, было страшно, но больше всего я переживал, что Дима замерзнет в холодной воде. Если честно, не чувствую себя героем, ведь на моем месте все так поступили», — поделился подросток.

Вручая школьнику благодарственное письмо, начальник управления по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа Анатолий Гуляев, отметил, что юноша — пример для подражания людей всех возрастов:

«Мы гордимся, что такой бесстрашный молодой человек живет в нашем городе».

Спасатели тем временем напоминают, что выход на лед опасен, так как местами он может быть непрочным.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о подобном случае, когда школьница едва не утонула, провалившись под лед. Во Владивостоке 11-летняя Милана оказалось в ледяной озерной воде. К счастью, обошлось без трагедии, так девочка выбралась сама. О произошедшем подробнее корреспонденту рассказала ее бабушка Элина Давыдова.