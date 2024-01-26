«Не чувствую себя героем»: в Приморье девятиклассник вытащил из ледяного озера ребенка

Школьник Дима, будучи в гостях у бабушки, решил выгулять собаку. Все было хорошо ровно до того момента, пока пес не побежал к замерзшему болоту в районе Сидоренко и провалился под лед. Мальчик кинулся спасать питомца, но в итоге оказался по грудь в холодной воде. Испугавшись, он стал звать на помощь.

По счастливой случайности мимо озера проходил Владислав, который услышал отчаянный крик. Не раздумывая, он побежал к ребенку. Подросток вспомнил то, чему научился на уроках ОБЖ: он осторожно приблизился к тому месту, где находился Дима, затем лег на живот, подполз к кромке льда, а когда школьник взял его за руку, попятился назад.