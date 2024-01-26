Пассажира рейса Москва-Красноярск задержали за курение во время полёта

В Красноярске за нарушение общественного порядка в самолёте задержан 27-летний пассажир из Москвы.
В дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что в воздушном судне рейса Москва-Красноярск пассажир нарушил правила безопасного поведения во время полёта.
Как оказалось, москвич во время перелёта курил в туалетной комнате самолёта электронную сигарету, сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири.
Составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».