Главному фасаду бывшей аптеки Феррейна вернули исторический цвет

«Бывшая аптека Феррейна — настоящее украшение Никольской улицы и всего Китай-города. Облик здания, который мы видим сейчас, сложился в XIX веке. В настоящее время специалисты завершили реставрацию главного фасада. Он облицован радомским песчаником светло-бежевого оттенка. Этот вид натурального камня содержит много железа. Со временем при атмосферном воздействии оно начало проявляться на фасадах рыжими пятнами. В ходе снятия загрязнений и поздних слоев перед реставраторами открылся первоначальный светло-песчаный цвет фасадов. Современные технологии, методы и приемы реставрации позволяют не только решить проблему негативного воздействия окружающей среды, но и восстановить фасад — первоначальный замысел автора. Именно поэтому было принято решение о возвращении зданию на Никольской улице исторического цвета», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.