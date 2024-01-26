Где-то лютый холод, где-то — весна: синоптики дали прогноз погоды на конец января в Хабаровском крае

Самый холодный месяц в году подходит к концу, осталось пережить короткий февраль, и наконец-то долгожданная весна. Однако некоторым районам Хабаровского края повезет почувствовать мартовские температуры уже сейчас. А других конец января не пожалеет.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
В Хабаровском крае
Днем столбики термометров покажут −8−15 градусов. Самые высокие температуры ожидаются в южных районах Хабаровского края — Бикинский, Вяземский, и на побережье Татарского пролива. Ветер слабый, согласно шкале Бофорта, его скорость будет в пределах 3,4−5,4 метра в секунду.
ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ
По прогнозам синоптиков, погода в Хабаровске
— В воскресенье будет на два-три градуса теплее. Ночью температуры ожидаются на уровне −23−25 градусов. Днем около −13−15 градусов. Такой температурный фон норма для конца января, — рассказала «КП» — Хабаровск" Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометеоцентра.
По словам синоптиков, до конца месяца существенного повышения температур не ожидается. Дальнейшие прогноз еще будет уточняться.