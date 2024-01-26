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Где-то лютый холод, где-то — весна: синоптики дали прогноз погоды на конец января в Хабаровском крае

До минус 8 градусов потеплеет в некоторых районах Хабаровского края 27—28 января.
Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 88% 759 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Самый холодный месяц в году подходит к концу, осталось пережить короткий февраль, и наконец-то долгожданная весна. Однако некоторым районам Хабаровского края повезет почувствовать мартовские температуры уже сейчас. А других конец января не пожалеет.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 27—28 ЯНВАРЯ

В Хабаровском крае 27—28 января осадков не ожидается. Ночные температуры будут в районе −22−29 градусов. Самый сильный холод придется на горные районы — здесь синоптики прогнозируют температуру ниже −30 градусов.

Днем столбики термометров покажут −8−15 градусов. Самые высокие температуры ожидаются в южных районах Хабаровского края — Бикинский, Вяземский, и на побережье Татарского пролива. Ветер слабый, согласно шкале Бофорта, его скорость будет в пределах 3,4−5,4 метра в секунду.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ 27—28 ЯНВАРЯ

По прогнозам синоптиков, погода в Хабаровске 27—28 января также будет без осадков. Ночь на субботу будет прохладной — температуры упадут до −25−27 градусов. Днем ожидается не теплее −14−16 градусов.

— В воскресенье будет на два-три градуса теплее. Ночью температуры ожидаются на уровне −23−25 градусов. Днем около −13−15 градусов. Такой температурный фон норма для конца января, — рассказала «КП» — Хабаровск" Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометеоцентра.

По словам синоптиков, до конца месяца существенного повышения температур не ожидается. Дальнейшие прогноз еще будет уточняться.