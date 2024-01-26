Пропускная способность Новороссийского транспортного узла вырастет в 5 раз

В настоящее время его компания работает над расширением пропускной способности данной инфраструктуры до 8 млн тонн. Следующий этап подразумевает расширение пропускной способности до 43 млн тонн. И сделать это планируется за счет займов у частных инвесторов. Консорциум займет средства, но уже через десять лет их придется вернуть.