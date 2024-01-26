Стипендии молдавских студентов обещают повысить

Министерство образования и исследований опубликовало для публичных консультаций проект о повышении стипендий студентам. Таким образом, учащиеся ВУЗов будут получать от 970 до 1255 леев.
Социальная стипендия составит 655 леев, а магистрантам будут платить 1325 леев. На последнем курсе обучения, на педагогических, сельскохозяйственных и медицинских специальностях стипендии составят от 1160 до 1485 леев.
Самые высокие стипендии будут получать студенты, обучающиеся на специальностях в области образования: от 2320 до 2970 леев. В последний год обучения студенты будут получать от 2720 до 3460 леев, пишет radiomoldova.md.
Студенты профессионально-технических учебных заведений будут получать стипендии в размере от 745 до 970 леев, а социальная стипендия составит 750 леев.
Источник: t.me/aifmd.