В Алуште простились с командиром танка, погибшим в зоне СВО

В четверг, 25 января, в Алуште простились с младшим сержантом Русланом Ожигановым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Галина Огнева.
Ожиганов родился в 1989 году в Запорожской области, а в 17 лет переехал в Алушту. С 2011 по 2014 годы он работал слесарем по эксплуатации подземных газопроводов в ПАО «Крымгазсети». Огнева отметила, что Ожиганов был грамотным специалистом и добросовестным работником. В октябре 2022 года его мобилизовали из Москвы. Огнева назвала бойца.
— Ожиганов Руслан Владимирович был настоящим патриотом. Он сражался, как истинный патриот, был командиром танка танкового батальона 27 гвардейской отдельной мотострелковой бригады, — рассказала градоначальница.
Огнева сообщила, что военнослужащий погиб 30 декабря 2023 года. Руководитель администрации выразила соболезнования родным и близким бойца.
— Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны, — заключила чиновница.