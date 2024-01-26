В Алуште простились с командиром танка, погибшим в зоне СВО

Ожиганов родился в 1989 году в Запорожской области, а в 17 лет переехал в Алушту. С 2011 по 2014 годы он работал слесарем по эксплуатации подземных газопроводов в ПАО «Крымгазсети». Огнева отметила, что Ожиганов был грамотным специалистом и добросовестным работником. В октябре 2022 года его мобилизовали из Москвы. Огнева назвала бойца.