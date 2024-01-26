Опубликованы неожиданные откровения туристки, сравнившей отдых в Анапе и Шри-Ланке

Туристка из России после отдыха на Шри-Ланке сравнила иностранный курорт с Анапой. Девушку удивили цены на жилье и внешний вид туристов. О своих впечатления о поездке путешественница рассказала изданию Lenta.ru (18+).
Выбор в пользу Шри-Ланки россиянка с мужем сделали из-за цен на авиабилеты. Перелет на остров и обратно был дешевле, чем в Индонезию или Таиланд. Однако отдых на острове у южной оконечности Индостана россиян разочаровал. Туристов «напугали» высокие цены на жилье.
— Мы жили в городах Велигама и Мирисса, там абсолютно не было дешевого жилья, — сообщила туристка.
Россиянка отметила, что на Шри-Ланке мало молодых и красивых отдыхающих, как, например, на Бали.
— На Шри-Ланке ощущение, что ты в Анапу приехал. Вот реально. Там нет стильных людей с красивыми телами, а есть лишь обычные семьи на отдыхе, — уточнила путешественница.