Опубликованы неожиданные откровения туристки, сравнившей отдых в Анапе и Шри-Ланке

Выбор в пользу Шри-Ланки россиянка с мужем сделали из-за цен на авиабилеты. Перелет на остров и обратно был дешевле, чем в Индонезию или Таиланд. Однако отдых на острове у южной оконечности Индостана россиян разочаровал. Туристов «напугали» высокие цены на жилье.