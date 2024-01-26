В Челябинской области в 100 раз выросла заболеваемость коклюшем

В Челябинской области изменилась ситуация с распространением вирусных заболеваний. Об итогах 2023 года отчитались в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за 2023 год в Челябинской области резко выросла заболеваемость коклюшем. На каждые 100 тыс. жителей региона пришлось по 83,52 заболевших. А среди детей на каждые 100 тыс. человек и вовсе приходилось по 356,9 случаев болезни. Для сравнения, в январе-октябре 2022 года заболеваемость коклюшем была в сто раз ниже: 0,83 на 100 тыс. человек.
Заболеваемость скарлатиной за 12 месяцев увеличилась на 4%, острым вирусным гепатитом В на 10%, хроническим вирусными гепатитом В на 42% а хроническим вирусным гепатитом С на 50%.
Но есть и хорошие новости. Например, острым вирусным гепатитом С южноуральцы стали болеть на 15% реже. Заболеваемость дизентерией снизилась сразу в 2,7 раза, заболеваемость сальмонеллезом, энтеровирусной инфекцией и активным туберкулезом уменьшилась на 4%.
Сифилисом в Челябинской области стали заражаться на 3% реже. А заболеваемость клещевым энцефалитом и вовсе рухнула на 85%. Клещи кусали жителей региона на 24% реже, чем в 2022 году.
— Случаев заболевания краснухой, эпидемическим паротитом, столбняком, брюшным тифом на территории Челябинской области не зарегистрировано, — добавили в Роспотребнадзоре.
Всего за 2023 год на Южном Урале зарегистрировлаи 1,23 млн случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 37% меньше, чем в предыдущем году. 91,5% заболеваний — это грипп и ОРВИ.