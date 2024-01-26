В Челябинской области в 100 раз выросла заболеваемость коклюшем

По данным ведомства, за 2023 год в Челябинской области резко выросла заболеваемость коклюшем. На каждые 100 тыс. жителей региона пришлось по 83,52 заболевших. А среди детей на каждые 100 тыс. человек и вовсе приходилось по 356,9 случаев болезни. Для сравнения, в январе-октябре 2022 года заболеваемость коклюшем была в сто раз ниже: 0,83 на 100 тыс. человек.