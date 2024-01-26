Загранпаспорта на 10 лет перестали выдавать в екатеринбургских МФЦ

Напомним, в прошлом январе процесс выдачи биометрических паспортов затормозился без каких-либо объяснений. Подавших заявления на получение документа об этом оповестили через Госуслуги. В феврале одной из причин перебоев в выдаче в Гознаке назвали повышенный спрос. Выдачу загранпаспортов тогда возобновили только в марте.