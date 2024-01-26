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Загранпаспорта на 10 лет перестали выдавать в екатеринбургских МФЦ

В МФЦ Екатеринбурга временно перестали выдавать загранпаспорта сроком на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба центра «Мои документы».

По данным «Уралинформбюро», оказание услуги временно приостановлено в большинстве филиалов по техническим причинам. Паспорта выдаются только на Рощинской, 21 в Екатеринбурге и на Фрунзе, 7 в Новоуральске.

Напомним, в прошлом январе процесс выдачи биометрических паспортов затормозился без каких-либо объяснений. Подавших заявления на получение документа об этом оповестили через Госуслуги. В феврале одной из причин перебоев в выдаче в Гознаке назвали повышенный спрос. Выдачу загранпаспортов тогда возобновили только в марте.

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