На уборку снега с красноярских улиц могут выпустить осужденных

20 января, на встрече со своими подписчиками в соцсетях, мэр города, отвечая на вопрос о наведении порядка на улицах, заявил о нехватке технических специалистов. По его словам, недокомплект составляет 60%, и не удается привлечь механизаторов. Проблема и с другими кадрами, даже с рабочими, задействованными в ручном труде. Об этом сообщает «Наш Красноярский край». В случае, если выпадает дневная или трехдневная норма осадков в день, рабочих рук еще хватает. Если месячная — уже нет. Логинов предложил привлекать к приведению улиц в порядок осужденных, которые отбывают свои сроки в колониях по «легким» статьям.