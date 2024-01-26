На уборку снега с красноярских улиц могут выпустить осужденных

Одна из главных тем бесед красноярцев этой зимой, кроме погоды, — как пройти по городским улицам, не споткнувшись о снежные накаты, сугробы и не поскользнувшись на тротуарах, которые местами напоминают каток. Что не так с уборкой улиц этой зимой? И что делается для очистки Красноярска от снега и льда?
В прямом эфире Радио КП (107,1 FM) глава Красноярска Владислав Логинов прокомментировал проблемы с уборкой городских улиц этой зимой и признал, что в сложных погодных условиях коммунальные службы не справились.
— Погодные условия сложились особые: таких давно не было. В последний раз что-то похожее наблюдалось в 2010 году. Это высокие температуры, ледяной дождь, переходящий в снег, резкое понижение температуры воздуха, примерно месячная норма снега… Тем самым ситуация была, конечно, спровоцирована. Она показала неготовность наших служб в критических условиях. Руководитель, который управлял и транспортной логистикой, и уборкой города, не проявил глубокого понимания процессов. Его снятие — это не популистское решение. Это показатель, что в сложных ситуациях его решения неактуальны, — поделился Владислав Логинов.
20 января, на встрече со своими подписчиками в соцсетях, мэр города, отвечая на вопрос о наведении порядка на улицах, заявил о нехватке технических специалистов. По его словам, недокомплект составляет 60%, и не удается привлечь механизаторов. Проблема и с другими кадрами, даже с рабочими, задействованными в ручном труде. Об этом сообщает «Наш Красноярский край». В случае, если выпадает дневная или трехдневная норма осадков в день, рабочих рук еще хватает. Если месячная — уже нет. Логинов предложил привлекать к приведению улиц в порядок осужденных, которые отбывают свои сроки в колониях по «легким» статьям.
Многих красноярцев напугала возможность появления отбывающих наказания людей в городе, хотя понятно, что они будут под присмотром сотрудников УФСИН. Напомним, эта практика не нова, просто в Красноярске она пока не очень приживается. Она широко освещалась еще в 2012 году. Тогда на уборку улиц выходили осужденные колонии-поселения № 19. Помогали и позже. Каких-либо инцидентов не возникало.
Если это единственный оставшийся способ очистить красноярские улицы от снега и льда, то почему не попробовать?