Вице-премьер торопит строительство музейно-театрального комплекса во Владивостоке

«Всего 46 объектов в комплексах, из них 30 в эксплуатацию введены. Задача до конца года ввести еще 15 объектов, в том числе 4 театральных комплекса, и хочу передать заверения подрядчика, что все основные виды работ до конца года будут закончены», — доложил он в ходе презентации проектов президенту России во время поездки в Калининград.