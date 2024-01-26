Вице-премьер торопит строительство музейно-театрального комплекса во Владивостоке

Строительство музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской во Владивостоке должно завершиться до конца 2024 года. Об этом заявил во время доклада президенту России Владимиру Путину заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на сообщение ТАСС.
Вице-премьер упомянул о комплексе во Владивостоке наряду с аналогичными проектами в Кемерове, Севастополе и Калининграде.
«Всего 46 объектов в комплексах, из них 30 в эксплуатацию введены. Задача до конца года ввести еще 15 объектов, в том числе 4 театральных комплекса, и хочу передать заверения подрядчика, что все основные виды работ до конца года будут закончены», — доложил он в ходе презентации проектов президенту России во время поездки в Калининград.
Он также отметил, что создание этих комплексов ведется в соответствии с указом президента от 5 мая 2018 года. В них разместятся концертные залы, театральные, музыкальные и хореографические школы, выставочные пространства. Общая площадь их превысит 600 тысяч квадратных метров.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что строительство музейно-театрального комплекса на Орлиной сопке во Владивостоке планируется завершить в 2025 году.