В столице ремонтируют самый длинный тоннель — Лефортовский

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту Лефортовского тоннеля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим самый протяженный тоннель столицы — Лефортовский, завершить работы планируем во втором квартале», — отметил Петр Бирюков.
Работы проводят ночью, чтобы не препятствовать движению транспорта, поэтапно перекрывая по одной крайней полосе движения.
В ходе ремонта специалисты заменят старое облицовочное покрытие стен сооружения, которое стало разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрации, на новое типа «фронтон» площадью более девяти тысяч квадратных метров. Помимо этого, обновят трубопровод пожаротушения и установят современные извещатели.
За последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта. Это позволило продлить срок их эксплуатации и создать более комфортные условия для движения транспорта и пешеходов.