ОРВИ «подкосила» работу общественного транспорта в Симферополе

Накануне глава республики Сергей Аксенов назвал неудовлетворительной работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками.
Проблема несоблюдения графиков движения старая и хроническая. Основная причина — нехватка водителей. Далее начинается цепочка: дефицит водителей приводит к тому, что на маршруты выходит недостаточное количество автобусов, соответственно, не соблюдается расписание движения. А в итоге страдает конечный потребитель — наши пассажиры.
При этом президент региональной ассоциации автомобильных перевозчиков отметил, что в последние месяцы «Крымтроллейбусу» и частным перевозчикам удалось несколько улучшить ситуацию, но в процесс вмешались сезонные заболевания.
Подключилась сезонная проблема — повышенная заболеваемость ОРВИ. Многие болеют. И при существующем недостатке кадров часть людей находятся на больничном. Соответственно, имеем такой результат на дорогах.
Он пояснил что в настоящее время в Симферополе в среднем работает 87% от общего числа автобусов. У частных перевозчиков этот показатель значительно выше, у госпредприятия — ниже. При этом для нормальной работы общественного транспорта на маршруты должны выходить не менее 95% парка. Тогда картина резко изменится, резюмировал эксперт.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.