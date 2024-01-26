ОРВИ «подкосила» работу общественного транспорта в Симферополе

Он пояснил что в настоящее время в Симферополе в среднем работает 87% от общего числа автобусов. У частных перевозчиков этот показатель значительно выше, у госпредприятия — ниже. При этом для нормальной работы общественного транспорта на маршруты должны выходить не менее 95% парка. Тогда картина резко изменится, резюмировал эксперт.