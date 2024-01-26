В Самаре трафик на Московском шоссе достиг 120 тысяч машин в сутки

В Самаре проанализировали автомобильный трафик на Московском шоссе. Исследование показало, что одна из главных магистралей города сильно перегружена машинами. Авто стало почти в два раза больше, чем несколько лет назад. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
По данным интеллектуальной транспортной системы, трафик на Московском шоссе в Самаре сейчас составляет 120 тысяч машин в сутки. Для сравнения: еще пять-шесть лет назад по дороге проходило не более 65 тысяч авто в сутки. Отметим, что суточная интенсивность движения по второй крупной магистрали города — улице Ново-Садовой — достигает 80−90 тысяч машин.
Одним из самых загруженных перекрестков в городе оказалось пересечение Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Среди причин: пресечение с трамвайными путями и отсутствие достаточного числа поперечников. После Ново-Вокзальной полноценный поперечник — улица Советской Армии.
Власти считают, что частично разгрузить перекресток в направлении «в город» поможет строительство новых поперечников (к примеру, между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой), улицы XXII Партсъезда.