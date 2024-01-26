В Самаре трафик на Московском шоссе достиг 120 тысяч машин в сутки

По данным интеллектуальной транспортной системы, трафик на Московском шоссе в Самаре сейчас составляет 120 тысяч машин в сутки. Для сравнения: еще пять-шесть лет назад по дороге проходило не более 65 тысяч авто в сутки. Отметим, что суточная интенсивность движения по второй крупной магистрали города — улице Ново-Садовой — достигает 80−90 тысяч машин.