Что почём: «золотые яблоки» по цене двухлетней давности

Большой популярностью у читателей сайта ИА «Хабаровский край сегодня» пользуется материал от апреля 2022 года, в котором мы рассказывали, по какой цене и где можно приобрести овощи. Как оказалось, по прошествии двух лет цены на эти продукты оказались на том же уровне.



При этом мы помним, что цены на овощи испытали на себе и санкции, сезонные падения и взлёты, колебания курса валют и даже неурожаи в Средней Азии. Но такое ощущение, что рынка в Хабаровске это не касается — в прошлом году цены также сохраняли стабильность. Итак, цены января 2024 года в крупнейшем городе Дальнего Востока.



Магазин «Близкий»: