Что почём: «золотые яблоки» по цене двухлетней давности

Большой популярностью у читателей сайта ИА «Хабаровский край сегодня» пользуется материал от апреля 2022 года, в котором мы рассказывали, по какой цене и где можно приобрести овощи. Как оказалось, по прошествии двух лет цены на эти продукты оказались на том же уровне.
При этом мы помним, что цены на овощи испытали на себе и санкции, сезонные падения и взлёты, колебания курса валют и даже неурожаи в Средней Азии. Но такое ощущение, что рынка в Хабаровске это не касается — в прошлом году цены также сохраняли стабильность. Итак, цены января 2024 года в крупнейшем городе Дальнего Востока.
Магазин «Близкий»:
Здесь выбор овощей не очень большой. Локация в оживленном спальном районе у остановки «Южно-портовая» привело к тому, что часть корзин в магазине совершенно пуста. Картофель здесь можно приобрести по цене 48 рублей за килограмм, морковь (немытая) по 50 рублей, свекла — 60 рублей, помидоры по 200 и по 230 рублей, огурцы по 250 рублей.
Гипермаркет «Самбери»:
Старший товарищ сети «Близкий», наоборот, может похвастаться изобилием. Огурцы по цене от 200 до 300 рублей, в зависимости от места происхождения. Цены на помидоры начинают разбег с 190 рублей и останавливаются на 330 рублях за килограмм. Морковь по 60 рублей, вне зависимости от того мытая она или нет (мытая из КНР). Лук репчатый доступен по цене от 40 до 80 рублей, картофель по 48 рублей за кило.
Оптовая база «Многорядов»:
На базе картофель стоит дешевле всего, по 45 рублей за килограмм, а вот огурцы уже по 270 рублей, помидоры по 250 рублей, морковь (мытая) по 55 рублей, свекла 45 рублей.
Центральный рынок:
Самые высокие цены на овощи встретились здесь. Картофель от 80 до 100 рублей, лук от 80 до 100, капуста 80, помидоры от 400 до 800 рублей, морковь 100−150 рублей, свекла 80 рублей.
Овощной ларек:
В обычном ларьке — если учитывать информацию, приведенную выше — самые усредненные цены. Картофель здесь стоит 54 рубля, морковь 75 рублей (мытая) и 55 рублей немытая, огурцы от 250 до 350 рублей. Лук по 48 рублей, помидоры от 250 до 330 рублей, а свекла по цене 55 рублей за кило.