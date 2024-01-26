Конфискация имущества за фейки: в Крыму оценили последствия инициативы

Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества и почетных званий граждан, признанных виновными в преступлениях против безопасности РФ. В частности, к таковым предлагается отнести публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и исполнении государственными органами своих полномочий, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.