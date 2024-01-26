Названы популярные даты свадеб на Южном Урале в 2024 году

Как отметила на пресс-конференции медихолдинга «Гранада Пресс» председатель Государственного комитета по делам ЗАГС в Челябинской области Людмила Рерих, первая дата, на которую уже сейчас начинают поступать заявления, будет 24.02.24. Кроме того, очень много заявлений ожидают на 24.08.24. По словам руководителя ведомства, она может стать популярной не только из-за своей зеркальности и наличия восьмерки, означающей бесконечность, что очень любят молодожены, но и за счет того, что этот день приходится на выходной.