Названы популярные даты свадеб на Южном Урале в 2024 году

Как отметила на пресс-конференции медихолдинга «Гранада Пресс» председатель Государственного комитета по делам ЗАГС в Челябинской области Людмила Рерих, первая дата, на которую уже сейчас начинают поступать заявления, будет 24.02.24. Кроме того, очень много заявлений ожидают на 24.08.24. По словам руководителя ведомства, она может стать популярной не только из-за своей зеркальности и наличия восьмерки, означающей бесконечность, что очень любят молодожены, но и за счет того, что этот день приходится на выходной.
Людмила Рерих напомнила, что в Челябинской области работают площадки, где можно провести выездную регистрацию в красивом месте. В Челябинске они располагаются в Романовском зале Исторического музея, в парке Гагарина и в Саду Победы. В Магнитогорске локация обустроена в парке «Притяжение». Также есть возможность провести регистрацию в Саткинском районе на знаменитых Айских притесах, и даже на горнолыжных комплексах. Во всех случаях необходимо обращаться с заявлением в отдел ЗАГС соответствующего муниципалитета. Кроме того, рассматриваются варианты организации новых мест в Челябинске для свадебных регистраций. Например, среди предложений есть зал органной музыки «Родина».