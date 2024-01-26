В Новосибирске закрыли для проезда две улицы из-за ремонта теплотрасс

Два дорожных участка в Новосибирске оказались закрыты для транспорта из-за работ на теплотрассах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, в Октябрьском районе до 31 января непроезжим стала улица Бориса Богаткова возле здания № 82 по улице Кирова.
Кроме того, в Центральном районе для проезда машин закрыли улицу Каинскую на перекрёстке с Серебренниковской, а саму Серебренниковскую сузили на 5 метров. Ограничения на этом участке продлятся до 10 февраля.
«Ограничение связано с проведением ООО “НТСК” работ на теплотрассе», — уточнили в мэрии.
Водителей просят быть внимательными и искать пути объезда.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске до утра субботы отключат от отопления 25 домов.