Скончался бывший епископ Пермский и Соликамский Иринарх

Епископ Иринарх (Владимир Грезин) ушел из жизни 24 января, в городской клинической больнице имени С. П. Боткина в Москве после продолжительной болезни.



Епископ Иринарх стоял во главе Пермской епархии с 2002 по 2010 годы, пока его не сменил митрополит Астанайский и Алматинский Мефодий. В последнее время епископ Иринарх являлся председателем Синодального отдела по тюремному служению.



Епископ Иринарх родился в 1951 году в городе Шумерля Чувашской АССР. В 1968—1969 годы учился в городском профессионально-техническом училище Москвы, проходил службу в Вооруженных силах. В 1975—1978 годы учился в Московской духовной семинарии, затем был слушателем аспирантуры при Московской духовной академии. В 1985 году принял иноческий постриг с наречением имени Иринарх.