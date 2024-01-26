Ближайший чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске

Предыдущий чемпионат России прошел в Челябинске с 21 по 24 декабря 2023 года. В женском одиночном катании победу одержала Аделия Петросян, у мужчин — Евгений Семененко. В соревнованиях спортивных пар лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.