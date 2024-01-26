РЖД увеличат частоту рейсов в сообщении с Калининградом

В сообщении с Калининградом также курсируют три регулярных круглогодичных поезда: № 29/30 «Янтарь» Москва — Калининград (ежедневно), № 79/80 Санкт-Петербург — Калининград (четыре раза в неделю) и № 359/360 Адлер — Калининград (через день, а с 21 мая по 30 сентября — ежедневно), добавили в компании.