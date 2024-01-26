РЖД увеличат частоту рейсов в сообщении с Калининградом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. «Российские железные дороги» (РЖД) увеличивают количество рейсов в сообщении с Калининградом. Пассажирский поезд № 148/147 Калининград — Москва с 25 апреля будет курсировать ежедневно вместо трех раз в неделю, сообщил холдинг в своем официальном Telegram-канале.
«Пассажирский поезд № 148/147 Калининград — Москва с 25 апреля будет курсировать ежедневно вместо трех раз в неделю», — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что в составе поезда плацкартные и купейные вагоны с кондиционерами, биотуалетами и специализированными местами для проезда маломобильных пассажиров и их сопровождающих.
В сообщении с Калининградом также курсируют три регулярных круглогодичных поезда: № 29/30 «Янтарь» Москва — Калининград (ежедневно), № 79/80 Санкт-Петербург — Калининград (четыре раза в неделю) и № 359/360 Адлер — Калининград (через день, а с 21 мая по 30 сентября — ежедневно), добавили в компании.
По данным холдинга, в летний период с 3 июня по 15 сентября будет курсировать сезонный поезд № 425/426 Калининград — Челябинск. Он отправляется из Калининграда по понедельникам и из Челябинска по четвергам, проезжая через Минск, Смоленск, Тулу, Пензу, Самару и Уфу.
«Российские транзитные поезда следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест — не более 300 пассажиров в одном составе», — отмечается в сообщении.